Patty Jenkins n'ira pas au-delà de Wonder Woman 3

Ce n'est pas parce que Wonder Woman 1984 n'est pas encore sorti qu'il ne faut pas penser à l'avenir. En tout cas, il semblerait bien que Patty Jenkins y pense. En effet, la réalisatrice de Wonder Woman premier du nom et de sa suite a déclaré qu'elle serait bien de la fête pour le troisième film mais qu'elle n'ira pas plus loin sur la franchise. Voici ce qu'elle a déclaré :

WW84 m'a donné la chance de faire beaucoup de choses que je n'avais pas pu mettre en place dans le premier film. J'étais tellement heureuse de raconter l'origin story de Wonder Woman . C'était presque sa naissance, mais nous n'avons pas vraiment vu de quoi elle était capable [...]. Le prochain (WW3) sera sans doute mon dernier film Wonder Woman , alors je veux y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons y réfléchir à deux fois.

Alors, qu'en dites-vous ? Qui voyez-vous pour prendre la relève sur un hypothétique Wonder Woman 4 ?