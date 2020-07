La sortie du film Snake Eyes : G.I. Joe Origins est repoussée à 2021

On ne compte plus le nombre de films dont la date de sortie est repoussée. Aujourd'hui, c'est le film de la Paramount Snake Eyes : G.I. Joe Origins qui est décalé. Prévu à l'origine pour octobre 2020, le film est finalement repoussé en 2021. Non, pas plus de détails. Juste 2021.

Pour rappel, le film met en avant l'acteur Henry Golding dans le rôle titre mais aussi Andrew Koji (Fast & Furious 6) dans le rôle de Storm Shadow, Samara Weaving (Ready or Not) dans le rôle de Scarlett, Úrsula Corberó (The Secret Life of Pets) dans le rôle de Baroness, et Iko Uwais (The Raid) dans le rôle de Hard Master. Robert Schwentke est en charge de la réalisation