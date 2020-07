Maj MDCU : Nouvelle fonction dans les fiches comics !

Bonjour à tous,

Petite news afin de notifier un changement de taille dans les fiches comics. En effet, depuis deux jours maintenant, l'onglet "review" a été activé dans les fiches comics. Ainsi, pour ceux qui suivent nos reviews (et vous êtes nombreux, merci mille fois !!!), sachez qu'elles seront à présent directement ajoutées dans les fiches comics concernées. Voyez plutôt :

Comme d'habitude, la note sera également intégrée dans la "note du staff". A noter que la majorité des reviews traitées par le passé ont été automatiquement ajoutées dans ces parties reviews. De même, à partir d'aujourd'hui, 100% des reviews seront intégrées dans les fiches comics (en plus d'en faire une news, bien sûr).

C'est déjà tout pour nous. N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".

Excellente journée à tous !