Batgirl se finira avec le numéro 50

Le crossover The Joker War touchera l'ensemble de la franchise Batman mais l'un des titres n'y survivra pas, il s'agit de la série Batgirl . Celle-ci se terminera avec son cinquantième numéro, en octobre, durant l'épilogue du crossover. Le numéro contiendra 48 pages et sera toujours écrit par Cecil Castellucci, avec des dessins de Emanuela Lupacchino, Marguerite Sauvage et Aneke.

La superbe couverture ci-dessous est signée Joshua Middleton, et voici le pitch de ce final de la série.

Toutes les bonnes choses ont une fin, nous terminons ce run de Batgirl avec un numéro spécial ! Dans l'épilogue de "The Joker War", Gotham est en ruines et Barbara et l'équipe de Alejo doivent ramasser les décombres, mais est-ce que la ville mérite encore d'être sauvée ? Et combien de temps encore Barbara aura-t-elle les ressources en elle pour se battre pour elle en tant que Batgirl ? Et, si Barbara doit donner une chance à sa relation avec Jason, elle sait qu'elle doit le confronter et faire amende honorable concernant ce qui l'a paralysé.

Batgirl #50 sortira le 27 octobre.