Pas de fin de saison 2 pour la Doom Patrol ?

Ce n'est une surprise pour personne. En ce moment, il est très difficile de faire quoi que ce soit dès lors que cela implique d'avoir du monde. Même si nous n'en parlons pas tous les jours, vous vous doutez bien qu'il s'agit d'une situation particulièrement compliquée pour tout ce qui touche à l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, c'est la série TV Doom Patrol qui en fait les frais. En effet, nous venons d'apprendre que la production de la série s'est arrêtée. Jusque-là, rien de bien surprenant. Là où c'est déjà un petit peu plus gênant, c'est que la production s'est arrêtée en plein milieu du tournage du final de la saison 2 !

Voici ce qu'a déclaré Abigail Shapiro (qui tient le rôle de Dorothy Spinner) sur le sujet :

En fait, tout était terminé. Il n'y avait plus qu'un épisode et nous n'avions plus que quelques scènes à tourner, mais nous n'avons jamais pu terminer l'épisode. Du coup, je ne sais pas si cet épisode va sortir ou non.