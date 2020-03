[VF] Sorties Comics de mars 2020

Urban Comics



Batmanet Flash enquêtent !

Les deux plus grands détectives du monde s'associent, quand Batman et Flash mettent leurs ressources en commun afin d'enquêter sur un mystère entourant Gotham Girl. Par Josh WILLIAMSON, Guillem MARCH et Rafa SANDOVAL. Le Chevalier Noir tente de déjouer la machination visant à détruire les fondements de sa propre vie, par Peter J. TOMASI et Doug MAHNKE. Un florilège de récits vient marquer la publication de Detective Comics #1000, un numéro d'anthologie : par Scott SNYDER, Greg CAPULLO, Tom KING, Tony S. DANIEL, Joëlle JONES, James TYNION IV, Alvaro MARTINEZ-BUENO, Kevin SMITH, Jim LEE, Denny O'NEIL et Steve EPTING. Désireux de former les justiciers de demain, Batman passe le flambeau au jeune Duke Thomas qui, sous le nom du Signal, perpétue la tradition dans une nouvelle aventure signée par Scott SNYDER, Tony PATRICK et Cully HAMNER. Enfin, pour conclure le sommaire sur une note plus estivale, les super-vilains de l'Univers DC nous invitent à profiter d'un repos bien mérité au soleil, par Lee BERMEJO, Francesco MATTINA, Jeff LOVENESS, David WILLIAMS, Paul DINI, John Paul LEON, Vita AYALA, Amancay NAHUELPAN, Gabriel HARDMAN, Corinna BECHKO, Michael MORECI, Max RAYNOR, Tim SEELEY, Minkyu JUNG, Shea FONTANA, Carlos D'ANDA, Daniel KIBBLESMITH, Laura BRAGA, Colin KELLY, Jackson LANZING et Giuseppe CAMUNCOLI.

Contenu vo : • BATMAN #64 et #65 • THE FLASH #64 et #65 • DETECTIVE COMICS #998, #999 et #1000 • BATMAN AND THE SIGNAL #1 à #3 • DC'S BEACH BLANKET BAD GUYS SUMMER SPECIAL

Prix : 12.9€