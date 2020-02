Marvel va adapter Star Wars ep. IX en comics

Marvel Comics a annoncé l'adaptation en comics du film Star Wars: The Rise of Skywalker, dernier de la saga. Jody Houser (Star Wars: TIE Fighter) aura la charge du scénario, tandis que Will Sliney (Star Wars: The Rise of Kylo Ren) s'occupera des dessins. Il s'agira d'une mini-série en 5 chapitres qui contiendra des éléments d'histoire inédits par rapport au film. Star Wars: The Rise of Skywalker Adaptation #1 arrivera en juin prochain avec une couverture de Phil Noto.