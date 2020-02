Les sorties Delcourt pour 2020

De jeudi à dimanche dernier se déroulait le Festival Internationale de la Bande Dessinée à Angoulême, et l’éditeur Delcourt, parmi d’autres, y participait. Il est d’ailleurs parvenu à inviter Robert Kirkman et Charlie Adlard afin de célébrer la conclusion de la série de comics la plus populaire en France : Walking Dead. Nous avons rencontré l’éditeur qui nous a dévoilé dans les grandes lignes les publications comics prévues pour l’année 2020. Bien entendu, la liste n’est pas exhaustive et sera complétée au cours de l’année.

Et puisqu’on parle de Robert Kirkman, le créateur d’Invincible et Walking Dead continue sa collaboration avec Delcourt. Outre l’arrivée de DIE DIE DIE en janvier dernier, sa nouvelle série devrait débuter en France en juin prochain, avec le tome 1 de Firepower. Elle s’intéressera au périple d’Owen Johnson qui ira en Chine pour apprendre le pouvoir de lancer des boules de feu, afin de sauver le monde. Le dessin sera assuré par Chris Samnee. Concernant Walking Dead, le dernier tome dans sa gamme Prestige, soit le 16, est prévu pour octobre, et il contiendra bien le tome 33. D’ailleurs, DIE DIE DIE est une série courte, elle devrait être terminée en deux tomes.

Un autre auteur chéri par Delcourt, Terry Moore, verra sa série Cinq Ans être publiée en août par Delcourt. Il s’agit d’un crossover entre toutes ses créations, permettant de les lier dans un seul et même univers. Le format sera le même que pour Motor Girl, et l’objectif de l’éditeur est de proposer toutes les séries de l’auteur dans ce format, ce qui implique une prochaine réédition de Rachel Rising. Tout cela permettra d’avoir une belle collection unifiée.

D’autres nouvelles séries sont prévues. Si nous sommes déjà au courant pour L’Autre Terre, Gaijin Salamander ou Bone Parish, nous apprenons l’arrivée en mai de Blade Runner 2019, que Delcourt souhaite soutenir notamment par le biais du Free Comic Book Day. Il s’agit d’une série régulière parue chez Titan Comics, et co-écrit par Michael Green, le scénariste du film Blade Runner 2049. Il sera accompagné par Mike Johnson, avec des dessins d’Andres Guinaldo. Autre série régulière à débuter en mai, Sonata. Parue aux Etats-Unis chez Image, elle raconte l’histoire d’une jeune femme sur une planète dont deux factions se battent la propriété. Brian Haberlin sera au scénario accompagné de David Hine, et au dessin accompagné de Geirrod Van Dyke. Delcourt prévoit d’ailleurs d’autres publications de Haberlin prochainement.

Au niveau des récits complets, Murder Falcon arrivera en avril, et racontera l’histoire de Jake rencontrant Murder Falcon, qui, avec la puissance du heavy metal, vont repousser les hordes de monstres qui attaquent la Terre. Il s’agit d’une création de Daniel Warren Johnson, déjà responsable d’Extremity. Il y aussi un album de James Bond prévu pour avril, à la sortie du prochain film. Il s’agit cette fois de l’adaptation en comics du premier roman sur le héros écrit par Ian Fleming, Casino Royale.

Il faudra aussi compter sur l’arrivée en septembre/octobre de Second Coming, le comics de Mark Russell et Richard Pace racontant le retour de Jésus sur Terre et dont DC avait refusé la publication. Il a fini par être publié par Ahoy Comics, tout comme Captain Ginger aussi prévu d’être publié par Delcourt en 2020. Cette série nous parle d’un monde où les chats ont hérité de la Terre à la mort des humains ! Le scénario est de Stuart Moore avec June Brigman au dessin.

L'éditeur prévoit aussi la publication d’intégrales, afin de proposer dans un format différent et retravaillé des séries parfois épuisées. Ce choix ne sera pas systématique, mais se fera lorsqu’il aura du sens. C’est le cas notamment pour BPRD, qui arrivera début 2020 en intégrales contenant plusieurs albums. Il s’agit dans un premier temps de proposer la première série aujourd’hui difficilement trouvable dans un format retravaillé, mais il n’est pas exclue que la réédition aille jusqu’au bout de la série qui s’est terminée en début de l’année. Dans la même idée d’intégrale, la première de Tony Chu débutera en octobre et il devrait y en avoir quatre au total. La série Irrécupérable de Mark Waid sera aussi rééditée en trois intégrales.

A l’inverse de l’intégrale, From Hell aura le droit à une édition en couleur, mais cette fois en trois albums au lieu d’un. La mise en couleur, supervisée par Eddie Campbell, promet un accès plus facile à ce chef d’œuvre, et le carnet de notes en fin d’ouvrage sera présent, divisé en fonction des tomes.

L’année 2020 de Delcourt sera donc riche en sorties, avec des nouveautés et des nouvelles propositions, mais il ne faut pas oublier les suites de séries. Nous aurons notamment les suites de Stray Bullets, Wormwood, Farmhand, October Faction, Solo, etc. Vous trouverez les mois de sorties de quelques-uns des albums de 2020 sur la timeline ci-dessous.