[Review VF] Marvels

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Marvels, écrit par Kurt Busiek et dessiné par Alex Ross. Il est sorti le 2 janvier 2020 pour 24€.

Bienvenue à New York ! Dans cette ville, vous pourrez voir des hommes en flammes voler au milieu des gratte-ciel, d'autres en costume bigarré grimper aux parois des immeubles ou encore des créatures de l'espace venues pour dévorer notre planète. Tel est l'univers Marvel, où l'ordinaire et le fantastique se côtoient au quotidien.

L’histoire de Marvels est assez intéressante. Deux auteurs peu connus ont eu l’idée de mettre en avant une histoire de super-héros mais du point de vue d’un personnage lambda, du point de vue de monsieur tout le monde. L’idée est bonne, novatrice et très bien exploitée. Résultat des courses : trois Eisner Awards en un an. Aujourd’hui encore, l’œuvre est considérée comme étant un grand classique tant par son scénario que par sa partie graphique. Voyons cela de plus près.

Alerte ! Ceci n’est pas un exercice ! Namor se dirige vers New-York ! Alerte ! Rejoignez l’abri le plus proche immédiatement !

Autant le dire sans détour, la grande force de l’histoire réside dans le fait que tout est perçu d’une manière radicalement différente. Le fait que tout passe par les yeux d’un photographe change totalement la donne. L’approche devient plus réaliste, plus intimiste. Un fait extraordinaire n’est plus anodin. Un fait anodin n’est plus ennuyeux. Ce n’est plus la routine d’un super-héros. C’est quelque chose d’exceptionnel, vu par les yeux d’une personne qui n’est pas habituée à voir tout cela. Les super-héros et les super-vilains redeviennent… merveilleux. Même à l’époque, les réactions humaines n’avaient pas été aussi travaillées, aussi sincères. De plus, le tout est encré dans un contexte historique solide, ce qui renforce d’autant plus la vision des hommes et la logique de leurs réactions. On comprend tout-à-fait leur émerveillement mais également leurs craintes. La scène durant laquelle la flamme déboule dans les rues est assez révélatrice d’ailleurs. L’émerveillement presque enfantin laisse vite place à des idées plus adultes et moins joviales du type « c’est de la propagande nazie, c’est évident ».

Ajoutez à cela de bons retournements de situation, de très bons dialogues, de nombreuses pistes de réflexions et vous avez un récit solide et, finalement, assez unique.

Il avait l’air en vie, humain… sauf qu’il brûlait. Et je jure… qu’il m’a regardé.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n’y a rien à redire. De nos jours, Alex Ross est connu pour ses superbes couvertures. Imaginez tout un opus de la même qualité… Ses peintures sont tout bonnement incroyables. Il est difficile de passer une planche sans s’y attarder ou sans se demander combien de temps chacune de ses cases doit lui prendre. Le design des personnages tels que Cyclope , Iron Man, Ant-Man… c’est un plaisir de les voir. Le combat entre la Torche Humaine et Namor est sublime, les expressions des visages sont impressionnantes… Rien que la fumée de cigarette en met plein la vue. Même chose pour la planche du raz de marée sur New-York qui mériterait d’être encadrée. Bref… sans doute l’un des travaux les plus impressionnants d’un excellent artiste.