Children of the Atom, une nouvelle série X-Men

En avril prochain, Marvel proposera une nouvelle série régulière dans l'univers des X-Men intitulée Children of the Atom . Le concept est simple : et si les X-Men avaient des sidekicks ? Nous suivrons donc une équipe inédite d'ados mutants, fans des X-Men.

Le scénario sera de Vita Ayala avec des dessins de Bernard Chang. Sur les couvertures du premier numéro, dessinées par R.B. Silva-drawn, nous pouvons remarquer des similitudes assez fortes entre ces nouveaux personnages et des X-Men plus classiques comme Cyclope, Angel, Diablo, Marvel Girl ou Gambit.