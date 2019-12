[Review VF] Stan Lee, Homère du XXè siècle

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de Stan Lee, Homère du XXè siècle, écrit par Jean-Marc Lainé. Il est sorti le 3 septembre 2016 pour 25€.

Spider-Man, Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Daredevil, Doctor Strange, les 4 Fantastiques, les X-Men...

Scénariste et éditeur, Stan Lee a révolutionné le monde de la bande dessinée en donnant à Marv el un tout nouveau panthéon de super-héros modernes, populaires et associés aux préoccupations de leur temps.

Aujourd'hui, si des milliers de fans guettent toujours avec passion ses apparitions dans des blockbusters hollywoodiens ou lors de manifestations publiques, de nombreuses voix questionnent aussi la réalité de son héritage.

Qu'en est-il en vérité de cet amateur de formules choc et de titres ronflants ? N'est-il qu'un extraordinaire vendeur, qui se serait trouvé au bon moment dans la bonne maison d'édition ? Ou demeure-t-il un incroyable créateur d'univers, aux techniques littéraires éprouvées et au style inimitable ? Au-delà des polémiques faciles, Jean-Marc Lainé dresse dans cette première biographie française un portrait tout en nuances d'une personnalité phare de la pop culture. Une analyse essentielle pour comrpendre les origines de ce mythe contemporain et de cette industrie florissante que représentent les super-héros américains.



Ecrire une biographie n'est jamais aisée. Et c'est d'autant plus vrai lorsque la personne concernée n'est autre que le grand Stan Lee. Pourquoi ? Tout simplement car il était tout autant une personne qu'un personnage à part entière. A tel point qu'aujourd'hui encore, il n'est pas rare que l'on doive étudier les dires des uns et des autres (mais également de lui-même !) afin de démêler le vrai du faux. Les faits, les anecdotes plus ou moins établies et les fausses déclarations sont monnaie courante et sont, finalement, tout autant d'éléments qui ont façonné la légende de l'auteur. Ces faits si singuliers font que rédiger une biographie sur Lee peut-être extrêmement délicat. Et vu le nombre d'ouvrages sur l'ancien scénariste, autant dire que l'on va de l'excellent au médiocre. Pour ce qui est de celle proposée par Jean-Marc Lainé (autrement dit celle qui nous intéresse aujourd'hui), le travail proposé est plutôt bon. L'auteur propose suffisamment de bonnes choses pour pouvoir placer son ouvrage dans le haut du panier. En effet, il a le mérite d'éviter les pièges faciles que la rédaction d'une biographie peut soulever mais, en plus, il mêle avec une certaine aisance les faits, les observations, les déclarations et les démentis afin de nous proposer un étude plutôt solide.

Pour les uns, Stan Lee a tout créé : il est le père de tous les personnages Marvel, y compris ceux, comme Captain America , avec l'invention desquels il n'a rien à voir. Pour les autres, il n'est qu'un opportuniste à peine besogneux ayant exploité les talents d'artisants inspirés que la postérité et la légende auto-proclamée de Lee ont relégués aux coulisses poussiérieuses de l'histoire de la bande dessinée américaine.

Bien sûr, un des points fondamenteux de la biographie de Lee, sera de dire ce que ce dernier a fait et ce qu'il n'a pas fait soit de répondre à la question de la paternité des oeuvres. Il faudra donc jongler avec les étiquettes de Dieu de la création et d'imposteur (un débat qui, comme vous pouvez le constater dans les extraits, est bien soulevé). Pour cela, l'opus est divisé en trois parties : Repères biographiques (qui correspond plus ou moins à la biographie pure et dure), Stan Lee : une méthode (qui revient sur sa méthode de travail, les relations avec ses collègues, les postes qu'il a occupé, les séries qu'il a scénarisé etc) et une dernière intitulée Le culte de la personnalité (dont le titre est suffisamment évocateur pour ne pas avoir à l'expliquer).

Concernant les points forts de l'ouvrage, ils sont assez nombreux. Avant toute chose, le découpage en partie est plutôt logique, bienvenue, et permet d'étudier plusieurs points d'une même période sans avoir droit à un énorme chapitre sur le sujet qui aurait pu paraître horriblement lourd. Le ton utilisé est plutôt agréable avec une approche studieuse et un auteur qui va avant tout se baser sur les faits tout en soulignant avec une certaine dérision les exagérations autour de Stan Lee. Ainsi, l'auteur mentionnera à plusieurs reprises des fausses anecdotes de la part de Lee "à placer sur le compte d'une mémoire défaillante ou sur son infatigable capacité à forger sa propre légende". De même, l'auteur n'hésitera pas non plus à mettre la biographie de Stan Lee entre parenthèse si c'est pour mettre en avant un autre élément important et lié d'une manière ou d'une autre à ce dernier. Par exemple, on y trouve également une mini-biographie de Martin Goodman. L'initiative est bonne puisqu'il est clairement difficile de parler de Lee sans parler de Goodman. Il s'agit là d'un procédé qui aura été utilisé à plusieurs reprises et qui aura été systématiquement un complément non négligeable. L'écriture est fluide, intéressante et facile d'accès. Les déclarations se terminent parfois par "selon Stan Lee", ce qui semble être une tournure un petit peu pompeuse à la longue, mais elle a en réalité un sens tout particulier. Ici, il ne s'agit pas vraiment de rappeler que l'on parle de Stan Lee. Il s'agit bien de mettre en avant qu'il s'agit d'une déclaration, d'un point de vue provenant uniquement de Stan Lee. Et lorsque l'on sait que ses déclarations ne sont pas forcément à prendre pour argent comptant, on ne peut qu'apprécier cette petite précision que l'on trouve ci et là.

Une fois de plus, la mémoire déficiente et l'éternelle quête de gloire de Stan Lee l'ont mené à couvrir de dorures quelques forts banals souvenirs.

Enfin, concernant le contenu en lui-même, vous avez l'essentiel ainsi que quelques anecdotes peut-être un petit peu moins connues. Ainsi, nous allons suivre Lee à travers ses créations, les grandes étapes de l'Histoire du comic book, les numéros qui ont marqué l'industrie (comme les numéros 96 à 98 de la série The Amazing Spider-Man ) mais pas seulement. Par exemple, savez-vous où est-ce que "Stan Lee" apparaît pour la première fois ? La plupart du temps, la réponse apportée sera celle du premier numéro dans lequel l'auteur a signé "Stan Lee" et pourtant, ce n'est pas la bonne réponse. Dans cette oeuvre, on apprend que la première fois que l'on voit Stan Lee d'écrit, c'est dans le message "Stan Lee is God" que ce dernier a peint sur un plafond avant même d'entrer dans le milieu des comics. Voilà le genre d'anecdotes plutôt sympathiques et peu connues que vous pourrez trouver dans cet ouvrage.

Stanley n'est alors pas le tourbillon de la plume, le forgeron du style, le virtuose de la phrase dont la réputation a colporté le mythe.

Pour ce qui est des défauts de la biographie, il y en a finalement très peu. Sans surprise, il reste des fautes qui sont parvenues à passer l'étape de la relecture mais pas plus que dans d'autres opus de ce genre. Dans le même ordre d'idée, on aurait peut-être préféré que certaines parties soient plus succintes et d'autres un petit peu plus développées mais ici encore, il s'agit d'une critique qui revient toujours sur ce genre d'oeuvre. Finalement, le seul point que l'on peut véritablement soulever concernerait le point de vue de l'auteur. En fait, assez rapidement, à plusieurs reprises, l'auteur dément plusieurs faits souvent présentés comme étant des affirmations. Cette approche est bienvenue puisque plutôt que de dire qu'untel a déclaré cela tandis qu'un a déclaré son opposé, il va faire le point sur les déclarations et, le plus souvent, à coup d'arguments et de présences d'incohérences, il va mettre en lumière laquelle de ces deux affirmations est la bonne. L'initiative est bonne car il y a un véritable travail d'investigation qui permet de dégager plusieurs fausses théories au fil de la lecture. Là où cela coince, c'est que ce ménage fait dans les théories laisse place à de nouvelles suppositions faites par l'auteur cette fois. Nous avons donc d'un côté un auteur qui se tue à faire la chasse aux fausses affirmations et d'un autre, un auteur qui présente des suppositions (l'intervention du conditionnel ne laisse que peu de place au doute). Cela a l'air de rien et les hypothèses soulevées peuvent très bien s'avérer véridiques. C'est juste que l'utilisation de ce procédé brise un petit peu le côté studieux, le côté "basons-nous sur les faits et uniquement sur les faits". Encore une fois, il n'y a rien d'alarmant cela dit et cela ne change rien à la qualité générale de la biographie.