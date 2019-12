Marvel Television ferme ses portes

La division consacrée à la télévision de côté de Marvel n'aura finalement pas survécu au départ annoncé de son directeur, Jeph Loeb . Variety rapporte en effet que la division va fermer ses portes dans un avenir très proche. Marvel Television est à l'origine de toutes les séries TV Marvel de ces dernières années, que ce soit sur les chaines publiques comme ABC ou la plateforme de streaming Netflix. Mais avec la prise de pouvoir de Kevin Feige et les séries TV à gros budgets intégrées dans MCU en préparation, en plus du départ de Loeb , on pouvait sentir que les choses aller bouger. Tout sera désormais rassemblé sous la bannière Marvel's Studios.

La première conséquence de cette fermeture est le licenciement de nombreuses personnes travaillant actuellement sous la bannière Marvel Television, alors que d'autres seront réassignés. Et la seconde, l'abandon de toute série actuellement en développement qui n'a pas encore débuté sa production. "La décision a été prise de terminer les projets Marvel TV actuellement en production, mais ne pas continuer avec d'autres en développement", annonce la division. Parmi les projets encore à venir, il restera donc la septième et dernière saison d'Agents of S.H.I.E.L.D., Helstrom du côté d'Hulu, et les quatres séries animées Howard the Duck, Hit Monkey, Tigra & Dazzler et M.O.D.O.K., toujours pour Hulu. Cloak & Dagger a été annulée et la dernière saison de The Runaways débarque cette semaine.

Ce n'est évidemment pas terminé pour les séries TV puisque, comme cité précedemment, Marvel Studios prend le relais avec les séries du MCU diffusées sur Disney+, Falcon & Winter Soldier, Loki, WandaVision et Hawkeye . En plus d'autres projets en développement tels que Ms Marvel, She-Hulk ou encore Moon Knight.