Urban Comics annonce Green Lantern Emerald Twilight

Dans son objectif de publier toutes les grandes sagas de DC Comics en France, alors que Kingdom Come et Justice League New Frontier sortent notamment ce mois-ci, voici une annonce d'Urban Comics qui va ravir les fans, surtout ceux des guerriers d'émeraude. C'est en effet la saga Emerald Twilight, toujours inédite en France, qui va enfin voir le jour après tout ce temps. Cet arc est axe majeur de la mythologie des Green Lanterns puisqu'il s'agit du pétage de plomb et de la descente en enfer d'Hal Jordan, qui deviendra par la suite le vilain Parallax .

Mais la destruction de sa ville, Coast City, par Mongul le rend amer et déprimé. Petit à petit, Hal se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipiers afin de réécrire l'Histoire en tant que Parallax ! Le dernier des Gardiens , Ganthet, n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terrien : Kyle Rayner.

Green Lantern – Emerald Twilight, écrit par Ron marz et dessiné par Bill Willingham, Fred Haynes et Darryl Banks, sortira le 13 mars 2020 au prix de 22,50 euros, pour 272 pages.